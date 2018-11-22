Роспотребнадзор назвал методы обмана покупателей в «черную пятницу»

В связи с проведением ежегодных массовых акций распродаж в России Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на ряд правил, которых нужно придерживаться, чтобы не оказаться в убытке. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал заместитель начальника управления федерального надзора по защите прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

«Потребитель может предъявить любые требования, предусмотренные законом, несмотря на скидки, в случае, если товар оказался некачественным. Чтобы купить качественный товар, нужно изучать тщательно информацию, которую продавец должен в полном объеме размещать», - рассказал Пучковский.

Существует ряд правовых последствий при покупке товаров через интернет и в традиционной рознице. Товар, приобретенный через интернет, в течение семи дней можно вернуть, независимо от того, куплен ли он по акции и качественный он или нет. Покупатель возмещает лишь расходы по доставке.

При покупке товаров по акции в розницу покупатель имеет право на возврат в соответствии с «законом о защите прав потребителей», если товар оказался некачественным.

Роспотребнадзор рекомендует проверять качество товаров сразу после его приобретения. В течение 15 дней товар с недостатком можно вернуть продавцу. По истечении 15 дней можно вернуть товар только с существенным недостатком.

Среди опасностей, ожидающих потребителей в Сети, также есть клоны известных сайтов. Так, например, хакеры создали к «Черной пятнице» более 400 сайтов-клонов популярного онлайн-маркета AliExpress. Также были зарегистрированы доменные имена, которые похожи на имя торговой площадки.

Роспотребнадзор призывает тщательно проверять информацию о торговых площадках.