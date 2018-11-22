Поэт Николай Добронравов рассказал о том, как создавались его песни

Поэту Николаю Добронравову исполнилось 90 лет. Корреспонденту «Звезды» он рассказал о своей жизни и написанных песнях.

Говорить же о творчестве поэта Добронравова без композитора и его супруги Александры Пахмутовой — невозможно. Они — единое целое.

Теперь Ансамбль имени Александрова поет их песни. А ведь когда-то молодой Добронравов мечтал стать актером. Он окончил школу-студию МХАТ и даже снимался в кино.

Сегодня Добронравов — певец целой эпохи. По его произведениям можно изучать историю страны и стройки века — такие как Братская ГЭС, которую он лично посетил со своей женой.

Героев своих стихов Добронравов знал лично. Так было и с Юрием Гагариным. Именно ему посвящена песня «Обнимая небо». А кто будет её исполнять космонавт №1 решил сам.

«А он очень болел за летные песни. Он однажды встретил на приёме где-то Хиля. И говорит: «Ты что ж не поешь?». Он говорит: «-Что не пою? - А вот Аля такую песню написала о лётчиках! - Какую? Я не знаю. - Ну ка же!». Я, говорит, приехал в Ленинград, схватил ноты и потом стал петь. Он, действительно её пел хорошо», - рассказал поэт.

А в кино Добронравов еще вернулся, но уже как поэт. Песня «Нежность», прозвучав в картине «Три тополя на плющихе», стала настоящим хитом.

Сейчас ее исполняет Тамара Гвердцители. И признается, что певицей стала только благодаря Пахмутовой и Добронравову. Именно они сидели в жюри её первого победоносного вокального конкурса.

«Я стремилась, всё шло к тому, чтобы я стала пианисткой. А вот этот успех и победа, конечно, совершенно в другое русло направили…Я не скажу, что меня опъянил успех. Для меня было самое главное, что меня признали такие гениальные люди», - поделилась она.

Отдельная страница в творчестве Добронравова — песни о спорте. «Трус не играет в хоккей» стала символом исторической победы СССР в хоккейной суперсерии: 7:3 против сборной Канады. И, конечно, «До свиданья, наш ласковый мишка...» на закрытии московской Олимпиады 80.

«Он с юмором даже сказал — ты знаешь, мы вот написали такую вот песню. Прощание с Олимпиадой, символ, Миша улетел, - он говорит. Но в ЦК партии сказали, что медведи не летают. Поэтому, говорит, я не знаю, как это будет. Но, во всяком случае — надо, надо ее записать», - рассказал певец Лев Лещенко.

С песнями Пахмутовой и Добронравова взрослели,учились любить, работать и жить. А главное, все эти годы они идут рука об руку друг с другом. Обращаются по имени отчеству: Александра Николаевна и Николай Николаевич. Она его мелодия. А он — преданный Орфей. Пожалуй, это и есть секрет успеха и секрет долголетия певца эпохи Николая Добронравова.