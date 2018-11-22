Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Строители отобрали у потомков писателя Демьяна Бедного элитную дачу в Подмосковье

Матанат Рагимова
18:57 22.11.2018
Внучка поэта Демьяна Бедного отстаивает в суде права на свою дачу в элитном поселке в Подмосковье.

Внучка поэта и писателя Демьяна Бедного Татьяна Кардашева отстаивает в суде права на свою дачу в элитном поселке в Подмосковье. Дача и земельный участок оказались в собственности рабочих, которых хозяйка пригласила сделать ремонт. Женщина, не видя никаких денег, подписала документы на продажу.

После тяжелой операции на сердце и смерти единственного сына женщина, сама не зная, даром отдала семейную реликвию незнакомому человеку.

«Я думала о доме и о том, как мне со всем этим справится без сына и в состоянии чудовищного горя, что его нету... Со мной можно было делать все, что угодно», - рассказала в интервью «Звезде» Татьяна Кардашева.

Договор купли-продажи и расписку о получении, якобы, 11 миллионов рублей Татьяна Давыдовна подписывала как во сне, ни с кем не советуясь. Аферисты просто воспользовались моментом, считает внучка пенсионерки Елизавета.  Сначала скромно попросились на порог пожить в доме на время ремонта, а после этого крепко втерлись в доверие и подсунули бумаги, но за дорогой во всех отношениях дом не заплатили ни копейки.

«Бабушка, она ничего не помнит, может это защитный механизм, я не знаю. Была проведена суд-мед экспертиза в институте имени Алексеева, в которой подтвердилось, что бабушка была невменяема, не отдавала отчет в своих действиях на момент совершения сделки», - рассказала Елизавета Семенова Внучка Татьяны Кардашевой, Правнучка Демьяна Бедного.

Земельная война между рабочими-строителями и творческой интеллигенцией тянется уже больше года. В удовлетворении гражданского иска потомкам поэта Демьяна Бедного суд отказал по истечению срока давности. Они обратилась в полицию снова. На этот раз хотят добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.11.2018, 14:06
Ученые обнаружили следы цивилизации, уничтоженной из космоса
Дата21.11.2018, 08:00
Экипаж вертолета Ми-26 перевезет истребитель Су-27 в Кронштадт
Дата22.11.2018, 08:39
В своем последнем интервью Шумахер рассказал, как достичь успеха
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата22.11.2018, 12:02
Падение небес: в НАТО дали название российской ракете «Буревестник»
Дата22.11.2018, 09:25
В Госдуме предложили пересмотреть современное отношение к вводу войск в Афганистан
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:28 В стране и мире
ФСБ предотвратила ряд нападений на школы в России
18:27 Армия
Видео
Путин напомнил срочнику из «Эры» правила ударения в русском языке
18:11 В стране и мире
Видео
Пельш рассказал о своем самочувствии после «экстренной госпитализации»
17:03 В стране и мире
В ПФР объяснили очередную заморозку накопительной части пенсии
15:39 В стране и мире
Видео
Лавров назвал Россию «заложницей разборок» в американской политической элите
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили универсальное средство борьбы с раком
Видео
Принцип домино: погрузчик неловким движением обрушил весь склад
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
В лесах США обнаружили рассадник «вирусов-мутантов»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.