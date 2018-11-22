Строители отобрали у потомков писателя Демьяна Бедного элитную дачу в Подмосковье

Внучка поэта и писателя Демьяна Бедного Татьяна Кардашева отстаивает в суде права на свою дачу в элитном поселке в Подмосковье. Дача и земельный участок оказались в собственности рабочих, которых хозяйка пригласила сделать ремонт. Женщина, не видя никаких денег, подписала документы на продажу.

После тяжелой операции на сердце и смерти единственного сына женщина, сама не зная, даром отдала семейную реликвию незнакомому человеку.

«Я думала о доме и о том, как мне со всем этим справится без сына и в состоянии чудовищного горя, что его нету... Со мной можно было делать все, что угодно», - рассказала в интервью «Звезде» Татьяна Кардашева.

Договор купли-продажи и расписку о получении, якобы, 11 миллионов рублей Татьяна Давыдовна подписывала как во сне, ни с кем не советуясь. Аферисты просто воспользовались моментом, считает внучка пенсионерки Елизавета. Сначала скромно попросились на порог пожить в доме на время ремонта, а после этого крепко втерлись в доверие и подсунули бумаги, но за дорогой во всех отношениях дом не заплатили ни копейки.

«Бабушка, она ничего не помнит, может это защитный механизм, я не знаю. Была проведена суд-мед экспертиза в институте имени Алексеева, в которой подтвердилось, что бабушка была невменяема, не отдавала отчет в своих действиях на момент совершения сделки», - рассказала Елизавета Семенова Внучка Татьяны Кардашевой, Правнучка Демьяна Бедного.

Земельная война между рабочими-строителями и творческой интеллигенцией тянется уже больше года. В удовлетворении гражданского иска потомкам поэта Демьяна Бедного суд отказал по истечению срока давности. Они обратилась в полицию снова. На этот раз хотят добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах.