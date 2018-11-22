В Челябинске братья-близнецы обработали полмиллиона кардиограмм

В Челябинске братья близнецы бьют рекорды по спасению человеческих жизней. Они кардиологи. Настоящие фанаты своего дела. Десять лет назад Владимир и Игорь Габрины освоили систему мобильного ЭКГ. Теперь в сутки они обрабатывают сотни кардиограмм.Братьям, которых не возможно отличить друг от друга, достаточно всего трех минут, чтобы поставить диагноз пациенту.

Их сердца уже 39 лет бьются в унисон. Они окончили один вуз, вместе пошли на работу. Изначально не думали о медицине, хотя мама работала в реанимации, а бабушка лечила зубы.

Братья-близнецы признаются, что во время учебы подменяли друг друга на экзаменах, но сейчас они работают как единый организм. В суровых челябинских буднях они порой обрабатывают до полутысячи электрокардиограмм в сутки.

Владимир и Игорь знают путь к сердцу всех жителей Челябинской области. Их кардиоцентр первый в России внедрил систему мобильного ЭКГ. То есть в каждой глубинке врач может снять показатели сердцебиения с помощью мобильного прибора и отправить экспертам в областной центр, где уже близнецы щелкают кардиограммы как орешки с точностью саперов.

Благодаря в том числе и братьям-близнецам смертность от инфарктов снизилась в регионе на 10 %. «Повелители сердец» идут на рекорд и уже на двоих обработали полмиллиона кардиограмм.