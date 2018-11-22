«ВКонтакте» обновила сервис мобильных трансляций

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» теперь могут создавать трансляции прямо из официального мобильного приложения VK для Android и iOS. Разработчики пошли на встречу многочисленным пожеланиям и добавили в приложение долгожданную новинку - маски в прямом эфире. Об этом рассказал руководитель видеоплатформы «ВКонтакте» Виталий Григораш.

Создавать трансляцию может как отдельный пользователь, так и целое сообщество. Для этого необходимо открыть вкладку «Прямой эфир» в камере историй или воспользоваться круглым значком трансляции в форме создания публикации.

Автор трансляции может настроить ее на свое усмотрение. Например определить круг лиц, которые могут оставлять под ней свои комментарии. В разделе «Истории» ленты новостей трансляция, прямой эфир и опубликованная запись будут доступны в течение суток.

Пользователи, которым доступен просмотр трансляции, будут получать уведомления о ее начале. Благодарные зрители смогут не только комментировать видео, но и отправлять автору подарки и суперсообщения. За это он будет получать голоса, которые сможет в будущем обменять на специальные стикеры «ВКонтакте».

«В будущем мы планируем реализовать возможность размещать в прямых трансляциях ссылки на различные объекты внутри "ВКонтакте". Так авторы смогут делиться интересным им контентом и обсуждать его с подписчиками в прямом эфире, а также продавать товары и услуги. Кроме того, мы работаем над новыми инструментами монетизации и продвижения блогеров и стримеров, и в рамках этой задачи готовим доступ к расширенной статистике видео и трансляций для их авторов», - сказал Григораш.

Самые популярные трансляции будут собраны в одноименном разделе. Ролики разобьют по категориям. До этого трансляцию можно было запустить только в отдельном приложении VK Live и веб-версии. Оно было запущено два года назад. Сейчас трансляции ежедневно собирают 65 миллионов просмотров.