ФСБ предотвратила ряд нападений на школы в России

ФСБ в октябре 2018 года предотвратила целый ряд нападений на школы в России. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления ФСБ России Сергей Егоров в Совфеде на круглом столе по вопросам безопасности в учебных учреждениях.

«После событий в Керчи мы только в октябре предотвратили целый ряд нападений на школы», - заявил Егоров.

В октябре этого года в керченском колледже студент устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате трагедии погиб 21 человек, еще более 50 были ранены.

Также в октябре этого года сотрудники ФСБ совместно с МВД и ФСВНГ задержали на территории столичного региона шестерых членов глубоко законспирированной ячейки ИГ*.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ