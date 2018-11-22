В Великобритании арестовали щенка за нападение на полицейского

В Великобритании щенка чау-чау по кличке Бангл арестовали на девять месяцев из-за того, что он укусил полицейского. В Facebook создали группу в поддержку собаки, в которой состоят более четырех тысяч человек.

Хозяева четырехмесячного щенка наняли адвокатов, чтобы освободить питомца. Они знают, что собаку поместили в питомник, но у них нет информации, где именно и в каких условиях находится животное.

Бангл сбежал из дома на прошлой неделе. Его нашел полицейский под грузовиком. Он попытался вытащить щенка, но тот его укусил.

Сейчас полиция решает, стоит ли возбуждать дело против владельцев по закону об опасных собаках. В таком случае им может грозить штраф или арест, а животное отпустят из питомника.

Хозяева утверждают, что щенок был напуган и поэтому укусил незнакомого человека.