Пельш рассказал о своем самочувствии после «экстренной госпитализации»

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал «Звезде» новости о своей экстренной госпитализации. Сообщение о том, что артист доставлен в кардиологическое отделение одной из московских клиник, появилось этим утром.

Оказалось, что здоровью шоумена ничто не угрожает. Пельш готовится к съемкам документального проекта в арктических условиях и вместе с его будущими участниками проходит медобследование.

«Отлично я себя чувствую. Я нахожусь на плановом медицинском осмотре. Перед Антарктидой все участники экспедиции проходят обследование у врачей. Этим мы сейчас и занимаемся. У нас там предусмотрен ряд мероприятий с довольно серьезным Check-Up. Так что никакого криминала пока нет», - успокоил своих поклонников в интервью телеведущий.

Наибольшую известность Валдис Пельш приобрел как телеведущий таких популярных программ, как «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш». До работы на телевидении занимался музыкой. Является одним из основателей рок-группы «Несчастный случай».