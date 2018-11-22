МИД РФ обвинил НАТО в обмане мирового сообщества

Руководство НАТО ввело в заблуждение не только СССР, но и мировое сообщество в целом, продолжив расширение военного присутствия альянса на восток. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это был обман мирового масштаба», - сказала она.

По словам Марии Захаровой, НАТО расширяется, несмотря на договоренности с Москвой.

При этом представитель МИД отметила, что главными действующими лицами в данном вопросе стали не только отдельные личности, но и целые политические группировки.

Захарова призвала мировое сообщество обратить внимание на то, какой удар наносят США и их союзники по международной стабильности.

Ранее Мария Захарова в комментарии «Звезде» объяснила позицию России по вопросу соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого Вашингтон неоднократно обвинял Москву. Захарова сообщила, что обвинения не соответствуют действительности.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США надеются на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению ДРСМД.