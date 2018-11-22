За установку спутниковых тарелок и кондиционеров в Подмосковье могут начать штрафовать

Самовольная установка спутниковой антенны можно закончиться для ее владельца штрафом. С такой инициативой выступили депутаты Московской областной думы. Речь идет о фасадах исторических зданий. Санкции коснутся владельцев не только тарелок, принимающих спутниковый ТВ-сигнал, но и массивных блоков кондиционеров, сообщает «360».

По мнению народных избранников, это нарушает архитектурно-художественный облик городов Подмосковья.

«Муниципалитет имеет право устанавливать требования к архитектурно-художественному облику, в том числе и фасадов зданий. Если антенны, кондиционеры и другие элементы портят внешний вид зданий, то собственник получает предупреждение, в случае невыполнения требований федеральным законодательством предусмотрены штрафные санкции», - пояснил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Законопроект был рассмотрен 15 ноября в первом чтении. Не обошли своим вниманием подмосковные депутаты и недобросовестных подрядчиков, производящих капремонт фасадов. Штрафовать будут за ненадлежащее содержание внешних поверхностей дома. В эту категорию депутаты отнесли крыши, фасады, дверные и оконные проемы, навесы и балконы.