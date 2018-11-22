Актер из «Улиц разбитых фонарей» пропал в Тольятти

Актер театра и кино Олег Куртанидзе пропал в Тольятти. Он не выходит на связь с родными с 15 ноября. Об этом сообщает «СО» ОНЛАЙН со ссылкой на местную полицию.

Известно, что он пропал после окончания рабочего дня в театре. Сотрудники полиции взяли фотографию пропавшего и зарегистрировали поисковое дело.

Куртанидзе сыграл во многих российских сериалах, таких как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и другие. Также он ставил спектакли в Санкт-Петербурге, Мурманске, Саранске, был главным режиссером Северодвинского и Мичуринского драматических театров. В Тольятти он сотрудничал с местным молодежным драматическим театром.