Рэпер Хаски на суде не признал свою вину

В Первомайском районном суде Краснодара началось заседание, в ходе которого будет избрана мера пресечения рэперу Хаски. Музыкант был задержан накануне у одного из клубов, где должен был состояться его концерт.

Сцена оказалась обесточенной, и тогда исполнитель вышел на улицу и, забравшись на крышу припаркованного автомобиля, устроил выступление перед своими поклонниками. Прибывшие на место импровизированного концерта сотрудники полиции задержали Хаски, также известного как Дмитрий Кузнецов.

На заседание рэпер явился в сопровождении двух полицейских и своего адвоката. На вопрос судьи: «Признаете ли вы свою вину?» - артист ответил отрицательно.

Ранее менеджер исполнителя Андрей Орехов прокомментировал «Звезде» инцидент со своим подопечным. Он отметил, что в случае задержания певца на 15 суток его гастроли будут приостановлены. До этого по неизвестным причинам был отменен концерт рэпера в Волгограде, на который было продано около тысячи билетов.