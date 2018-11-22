В Турции перевернулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус перевернулся в Турции. ЧП произошло на трассе в провинции Малатья.

В результате семь человек погибли, еще 15 пострадали.

Водитель по неизвестной причине потерял контроль над транспортным средством, оно съехало на обочину и перевернулось на бок. Пассажирские двери оказались заблокированы, и людей пришлось доставать, разбив лобовое стекло.

Автобус ехал из Стамбула. Причины аварии пока не установлены.