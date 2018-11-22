В ПФР объяснили очередную заморозку накопительной части пенсии

Закон об индивидуальном пенсионном капитале окончательно прояснит вопрос о накопительной части пенсии. Так считает глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Он отметил, что отчисления в накопительную часть по-прежнему заморожены.

«В следующем году будет принят закон об ИПК, который в связке с этой нормой даст возможность поставить точку в этом вопросе», - сказал Дроздов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

В России накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года. Страховые отчисления работодателей полностью идут в распределительную часть пенсионной системы.

В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2020 года. В сентябре 2018 года ПФР продлил ее до 2021 года. Дроздов отметил, что сейчас тариф страховых взносов - 22% и 10% сверх предела - зафиксирован на постоянной основе.