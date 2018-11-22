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Президент союза предпринимателей и арендаторов рассказал о последствиях введения налога на тунеядство

Андрей Бунич
17:50 22.11.2018
Закон о тунеядстве приведет к тому, что огромная толпа побежит сразу регистрироваться на биржу труда
Фото: pixabay

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич считает неудачной инициативу введения налога на тунеядство, предложенную председателем объединения профсоюзов России, депутатом Госдумы и членом комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым.

По мнению эксперта, государство затратит на администрирование и содержание штата сотрудников, выявляющих тунеядцев, больше, чем вернет в казну.

«Издержки на администрирование будут колоссальные. Надо будет содержать армию людей, которые будут ходить, выявлять», - объяснил Бунич в эфире программы «Сегодня утром».

Кроме того, полагает эксперт, закон о тунеядстве вынудит все больше граждан регистрироваться на бирже труда, и государство будет обязано выплачивать им пособие, равное прожиточному минимуму.

«Огромная толпа сразу побежит регистрироваться на биржу труда. И мы получим десять миллионов зарегистрированных безработных. И государству придется платить им по прожиточному минимуму. Такие намерения приведут к дыре в бюджете», - констатировал Бунич.

Сергей Вострецов подготовил законопроект «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков». Согласно инициативе депутата Госдумы неработающие граждане должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды - пенсионный, ОМС и соцстраха. Коснется это здоровых людей трудоспособного возраста, которые официально нигде не работают.

Вострецов утверждает, что на сегодняшний день около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста официально нигде не работают. При этом, сетует депутат, они в полном объеме получают все социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством.

По оценкам Вострецова, если незанятые граждане начнут самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования, это позволит государству сэкономить более 734 миллиардов рублей.

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