Железную дорогу к Крымскому мосту решили перенести

Проект 18-километрового железнодорожного подхода к Крымскому мосту решили изменить. Это связано с обнаружением в ходе работ уникальной античной усадьбы времен Боспорского царства.

Как сообщает инфоцентр «Крымский мост», 40 помещений и девять дворов, которые датируются концом V - началом III века до нашей эры, археологи нашли в районе Керчи. Находка обладает высокой научной ценностью, ее будут изучать и сохранять для потомков.

В инфоцентре отмечают, что изменения, внесенные в проект, никак не скажутся на сроках сдачи работ.

Первые поезда по Крымскому мосту должны запустить в 2019 году.

Автодорожная часть Крымского моста была открыла президентом России Владимиром Путиным 15 мая.