Путин призвал оборонные предприятия установить тесный контакт с технополисом «Эра»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в новом военном технополисе «Эра» в Анапе созданы современные научно-исследовательские и производственные комплексы, работающие по восьми важнейшим направлениям, и поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса установить тесный контакт с этим инновационным центром.

Он выразил уверенность в том, что новое место послужит эффективной разработке и быстрому внедрению передовых технологий в области обороны и безопасности, а также укреплению всей сферы науки и инноваций России.

Российский лидер заметил, что все лаборатории технополиса напрямую связаны с ведущими научными центрами страны.

Путин добавил, что на совещании с руководством Минобороны и ОПК в среду в Сочи обсуждалась тема конверсии военного производства на выпуск гражданской продукции. Он подчеркнул, что этим можно заниматься на новой площадке.

Оценивая «Эру», он отметил, что была проведена огромная работа. Путин рассказал, что в полном объеме этот центр заработает в конце следующего года.

Кроме того, президент оценил и то, что в технополисе трудятся молодые специалисты, которые проходят конкурсный отбор по всем ведущим вузам страны.