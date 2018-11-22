Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова прокомментировала заявление главы Пентагона по соблюдению Россией ДРСМД

Анастасия Евдокимова
16:27 22.11.2018
В МИД РФ объяснили позицию Москвы после обвинений в нарушении ДРСМД.
Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила позицию России по вопросу соблюдения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого Вашингтон неоднократно обвинял Москву. Отвечая на вопрос журналиста «Звезды», Захарова сообщила, что обвинения не соответствуют действительности.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США надеются на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению ДРСМД и этот вариант развития событий Вашингтон считает наилучшим.

«В Москве ждут, как в Вашингтоне отреагируют на уважение к международному праву в целом. Что касается обвинений о нарушении Договора РСМД, которые звучали в адрес Москвы, то это не соответствует действительности, это дезинформация, и мы неоднократно об этом заявляли США», - сказала «Звезде» Мария Захарова.

Двадцатого октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести страну из ДРСМД. Это соглашение было заключено между Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва не оставит без ответа решение Вашингтона о выходе из Договора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.11.2018, 14:06
Ученые обнаружили следы цивилизации, уничтоженной из космоса
Дата21.11.2018, 08:00
Экипаж вертолета Ми-26 перевезет истребитель Су-27 в Кронштадт
Дата22.11.2018, 08:39
В своем последнем интервью Шумахер рассказал, как достичь успеха
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата22.11.2018, 12:02
Падение небес: в НАТО дали название российской ракете «Буревестник»
Дата22.11.2018, 09:25
В Госдуме предложили пересмотреть современное отношение к вводу войск в Афганистан
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:03 В стране и мире
В ПФР объяснили очередную заморозку накопительной части пенсии
15:39 В стране и мире
Видео
Лавров назвал Россию «заложницей разборок» в американской политической элите
15:34 Армия
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
14:46 В стране и мире
Суд в Москве заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство пилота Пешкова
14:40 В стране и мире
Видео
В УПЦ уличили Порошенко в привлечении школьников к акциям в поддержку автокефалии
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили универсальное средство борьбы с раком
Видео
Принцип домино: погрузчик неловким движением обрушил весь склад
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
В лесах США обнаружили рассадник «вирусов-мутантов»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.