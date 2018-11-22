Захарова прокомментировала заявление главы Пентагона по соблюдению Россией ДРСМД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила позицию России по вопросу соблюдения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого Вашингтон неоднократно обвинял Москву. Отвечая на вопрос журналиста «Звезды», Захарова сообщила, что обвинения не соответствуют действительности.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США надеются на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению ДРСМД и этот вариант развития событий Вашингтон считает наилучшим.

«В Москве ждут, как в Вашингтоне отреагируют на уважение к международному праву в целом. Что касается обвинений о нарушении Договора РСМД, которые звучали в адрес Москвы, то это не соответствует действительности, это дезинформация, и мы неоднократно об этом заявляли США», - сказала «Звезде» Мария Захарова.

Двадцатого октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести страну из ДРСМД. Это соглашение было заключено между Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва не оставит без ответа решение Вашингтона о выходе из Договора.