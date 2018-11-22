В Брюсселе призвали власти Сербии и Косово прекратить обоюдные провокации

В Европейском союзе обеспокоились взаимоотношениями Сербии и Косово. Стороны призвали к сдержанности, прекращению обоюдных провокаций и началу нормализации отношений. С таким обращением выступила Майя Косьянчич, представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

«Мы призывам руководство двух стран незамедлительно прекратить провокации и сконцентрироваться на завершении процесса нормализации отношений без каких-либо дополнительных условий», - сказала Косьянчич, общаясь с журналистами в Брюсселе.

По мнению дипломата, поведение сторон, бесконечно обвиняющих друг друга, подрывает достигнутые при посредничестве ЕС договоренности. Очередной виток противостояния Белграда и Приштины произошел после введения косовско-албанскими властями 100%-ной пошлины на товары из Сербии.

О недопустимости подобных шагов заявил и президент Сербии Александр Вучич, выступая на встрече с послами пяти крупнейших западных стран и представителем ЕС. Помимо всего прочего, это решение нарушает соглашение стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену, напомнил глава Сербии.

Власти самопровозглашенной республики Косово запретили поставки товаров, не маркированных по установленным ими правилам с символикой Косово, сообщает РИА Новости.

Истоки противостоянии Сербии и Косово - в 1999 году. Тогда албанские сепаратисты из Освободительной армии Косово вступили в ожесточенное противостояние с армией и полицией Сербии. Это привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. В марте 2004 года албанцы устроили массовые погромы, в результате чего произошло выселение сербов из края.

Спустя еще четыре года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили свою независимость от Сербии. Этот шаг не одобрили и не поддержали власти многих стран. Кроме России, это сама Сербия, Китай, Израиль, Испания, Греция и ряд других государств.