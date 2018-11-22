Москвичка рассказала о последствиях жесткого избиения таксистом

Ольга Садвокасова, которую избил таксист в воскресенье вечером, рассказала «Звезде», что до сих пор чувствует себя ужасно.

«Ужасное самочувствие, конечно. Не сплю, не ем. Дети расстроены. Семья тоже. Ужасно», - сказала она.

По словам пострадавшей, у нее перелом носа и ноги, тошнит и кружится голова, однако врачи не поставили ей диагноз «сотрясение мозга».

Женщина отметила, что в тот вечер ничто не предвещало беды. Она встретилась в подругой, с которой давно не виделась. Садвокасова добавила, что они очень долго ждали такси и позже сделали шоферу замечание.

«Мы с подругой сидели на заднем сиденье. Он начал проявлять агрессию. Сказал, что никуда нас не повезет. Обиделся на меня. Завез нас за бойлерную, вытащил и избил меня», - рассказала женщина.

Она добавила, что пыталась кричать и звать на помощь.

«Я хотела сказать ему, что если его найдут, надеюсь, что с ним такое же не сделают», - ответила пострадавшая на вопрос корреспондента о том, чтобы она хотела бы сказать избившему ее таксисту.

Ранее стало известно, что в Москве водитель такси избил пассажирку, которая сделала ему замечание. В столичном МВД сообщили, что водителем оказался 46-летний уроженец Воронежской области по имени Сергей. После происшествия он скрылся в неизвестном направлении. После того как его объявили в розыск, злоумышленник отключил телефон и бросил арендованную машину.