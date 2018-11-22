В Москве ожидаются морозы до минус 12

Морозы до минус 12 градусов придут в Москву в начале следующей недели. Такие температурные показатели ожидаются в ночные часы, сообщает Росгидрометцентр. Днем столбик термометра опустится до минус 8 градусов. Также ожидаются небольшие осадки.

Как сообщил «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, со вторника, 27 ноября, в столице сформируется устойчивый снежный покров.

«К следующей неделе, ко вторнику-среде, особенно в Центральной России и в столичном регионе, ожидается устойчивый снежный покров», - рассказал «Звезде» Тишковец.

22-24 ноября в столичном регионе ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду.