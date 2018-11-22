В честь столетия военной контрразведки отслужат молебен в Бутово

Благодарственные молебны и панихиды в память о воинах органов государственной безопасности, погибших при исполнении служебного долга, пройдут в православных храмах Москвы в рамках мероприятий, посвященных 100-летию органов военной контрразведки.

Молебны начнутся 13 декабря в 12:00 в новопостроенном воинском храме Святого Праведного Адмирала Феодора Ушакова в Южном Бутово и 18 декабря в 14:00 в храме Живоначальной Троицы в честь тысячелетия Крещения Руси в Орехово-Борисово.

На заупокойной молитве будут упомянуты имена павших.

Ранее в Екатеринбурге к 100-летию образования органов военной контрразведки был открыт памятник.