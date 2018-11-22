Лавров назвал Россию «заложницей разборок» в американской политической элите

Москва следит за ситуацией внутри США, так как это оказывает непосредственное влияние на внешнюю политику Вашингтона, а также сказывается на общем фоне двусторонних отношений. Об этом в интервью итальянскому информационному агентству AGI рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На вопрос, как может развиваться ситуация в США с учетом итогов промежуточных выборов в конгресс 6 ноября, Лавров отметил, что итоги отражают сложные разновекторные процессы в американском обществе.

«Речь идет о внутренних делах суверенного государства, в которые мы принципиально не вмешиваемся… Отмечу лишь, что в Москве сохраняется настрой на налаживание нормальных, конструктивных отношений с Вашингтоном. Однако пока они остаются заложниками разборок в американской политической элите», - сказал Лавров.

По словам российского министра, многие представители американской элиты «разыгрывают "российскую карту" в своих целях, в том числе в предвыборных».

В американских СМИ активно идет антироссийская пропаганда, культивируются недоверие и неприязнь к России.

«Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер», - заключил министр.

Все это, по словам Лаврова, приводит к разрушению наработанного в предыдущие десятилетия фундамента связей между странами. Большой потенциал сотрудничества деградирует. Министр подчеркнул, что, несмотря на это, Москва открыта к выстраиванию взаимовыгодного партнерства с Вашингтоном.