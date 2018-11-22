Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Игоря Коробова. Начальник ГУ Генштаба ВС РФ ушел из жизни 21 ноября.

«В последние дни у Путина и Коробова не было отдельных встреч, но, естественно, у них был постоянный диалог как у Верховного главнокомандующего и руководителя одной из ведущих спецслужб», - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни. Генерал-полковник долго и тяжело болел. Уроженец города Вязьмы Смоленской области, он начал службу в ВС в 1973 году. С отличием окончил летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов имени маршала авиации В. А. Судеца.

После учебы в Военной академии Советской армии Коробов проходил службу в организационных структурах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Окончив Военную академию Генерального штаба, офицер продолжил службу в ГРУ ГШ на руководящих должностях.

Указом президента в январе 2016 года Игорь Коробов назначен начальником Главного управления Генштаба ВС РФ - заместителем начальника Генерального штаба. Был отмечен многими государственными наградами, в том числе званием Героя Российской Федерации.