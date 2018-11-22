Лавров назвал неправомерным вопрос создания военных баз РФ в Ливии по примеру Сирии

Проводить параллели между Сирией и Ливией по теме возможного российского военного присутствия нельзя, так как государственность Ливии пока не восстановлена. Поэтому вопрос о возможности создания военных баз РФ в Ливии по примеру Сирии неправомерен. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Российское военное присутствие на сирийской земле осуществляется в полном соответствии с нормами международного права - по приглашению законных властей этой страны», - отметил Лавров в интервью итальянскому информационному агентству AGI .

Министр подчеркнул, что цель России в Ливии - помочь преодолеть разногласия и выйти на устойчивые договоренности по национальному примирению в условиях кризиса. Россия оказывает активное содействие ООН в вопросах урегулирования межливийского политического процесса. Все эти меры принимаются для того, чтобы гражданская междоусобица в государстве закончилась.

При этом, по словам Лаврова, «судьбу страны должны определять сами ливийцы». Москва твердо убеждена в недопустимости вооруженного вмешательства.

На вопрос, каковы приоритеты России в сфере энергетического сотрудничества с Италией, Лавров ответил, что энергетика являеся стратегическим направлением сотрудничества стран.

«Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Италию, обеспечивая порядка 35% ее потребностей в голубом топливе», - отметил Лавров.

Министр добавил, что сейчас прорабатываются возможности подключения итальянских компаний к строительству газотранспортной инфраструктуры в рамках «южного маршрута» поставок российского газа в европейские страны.