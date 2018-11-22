В Кремле назвали приблизительную дату большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают проведения большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина 20 декабря. Об этом Песков в четверг сообщил журналистам.

Он добавил, что точная дата проведения будет известна позже.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в законодательном органе решили перенести последнее пленарное заседание осенней сессии с 20 декабря на 19 декабря из-за вероятной пресс-конференции Путина.