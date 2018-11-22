Древнее поселение обнаружили при строительстве железной дороги, ведущей к Крымскому мосту

Строители железной дороги, ведущей к Крымскому мосту, скорректируют прокладку путей. Это будет сделано, чтобы сохранить уникальный исторический памятник - руины древнего поселения, возведенное во времена античности.

Остатки строений обнаружили во время раскопок, предваряющих строительство железнодорожной трассы. Кадры, снятые с коптера, показывают, насколько велик масштаб усадьбы.

Выяснилось, что здесь находилось около десяти дворов и 40 помещений. Есть даже предположения, что поселение принадлежало представителю царской династии Боспора: об этом свидетельствует не только его огромная площадь (более пяти тысяч квадратных метров), но и качество строительных работ.

Памятника, подобного этому, нет на всем черноморском побережье. По словам строителей, перенос участка железной дороги не повлияет на срок сдачи. Он заработает в декабре 2019 года.