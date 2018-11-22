Суд в Москве заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство пилота Пешкова

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и заочно арестовал девятерых граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского пилота Олега Пешкова. Все девять обвиняемых объявлены в международный розыск. Решение об аресте оспорила адвокат одного из них.

Российский Су-24 был сбит турецким F-16 в ноябре 2015 года над территорией Сирии и потерпел крушение в четырех километрах от турецкой границы. По мнению турецкой стороны, самолет нарушил воздушное пространство Турции. В Минобороны России утверждают, что нарушения границ не было.

Российский пилот Олег Пешков катапультировался, но был расстрелян с земли террористами. Летчику посмертно присвоили звание Героя России. Также погиб морпех Александр Позынич. Штурман Константин Мурахтин был спасен и доставлен на авиабазу Хмеймим.

После этого инцидента отношения между Москвой и Анкарой серьезно и надолго испортились, восстановление диалога началось только после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес официальные извинения.