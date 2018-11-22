В УПЦ уличили Порошенко в привлечении школьников к акциям в поддержку автокефалии

Президент Украины распорядился собрать школьников на акции в поддержку автокефалии Украинской православной церкви. Педагогам предписано организовать в образовательных учреждениях соответствующую просветительскую работу, в ходе которой рассказать о развитии христианства на Украине и напомнить о личном вкладе Петра Порошенко в предоставление ей томоса.

Соответствующее письмо из президентской администрации получили власти Николаева, сообщает официальный сайт УПЦ МП.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука прокомментировал требования чиновников содействовать им в проведении фестиваля под эгидой раскольников. В ходе этого мероприятия предполагалось массовое крещение детей из областных детских домов. Священнослужитель выступил с резкой критикой киевской инициативы.

«Единая православная церковь, которая создается ради политической пропаганды, еще не существует, но власть уже пытается поддержать столь необходимую ей структуру», - поделился своим мнением митрополит Лука.

Священник пожаловался на излишнее внимание спецслужб к представителям церкви, в то время как раскольники получают всяческую поддержку, пиар и содействие.

Ранее настоятель храма Александра Невского при МГИМО протоирей Игорь Фомин рекомендовал Петру Порошенко создать церковь имени себя. Священник напомнил о недопустимости вмешательства государства в религиозные дела.