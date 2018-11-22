Политолог призвал дать «справедливую оценку» вводу советских войск в Афганистан

Россия должна вынести справедливую оценку вводу советских войск в Афганистан, полагает журналист Александр Асафов. Так он прокомментировал проект постановления, недавно одобренный Госдумой, согласно которому решение Съезда народных депутатов СССР, осудившего ввод советских войск в Афганистан, не соответствует «принципам исторической справедливости».

«Мы должны оценить эти события заново, вынести справедливую оценку и отдать дань уважения героям и участникам тех событий», - подчеркнул Асафов в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Проект постановления, в котором предлагается отменить осуждение ввода советских войск в Афганистан, был подготовлен и представлен фракцией КПРФ в нижней палате российского парламента. Идею поддержали большинство депутатов ГД РФ.

В 1978 году в результате переворота к власти в Афганистане пришли коммунисты во главе с Нуром Тараки. Вспыхнула гражданская война. Осенью 1979 года Тараки был убит по приказу премьер-министра страны Хафизуллы Амина. После этого по просьбе афганского правительства был введен ограниченный контингент советских войск. Спустя три года правительство лояльного Москве Мохаммада Наджибуллы сменилось, к власти пришли моджахеды.

По официальным оценкам, в десятилетней Афганской войне советские силы потеряли около 14 тысяч человек.

В 90-е годы о войне в Афганистане говорили только в негативном ключе, позже старались и вовсе не вспоминать. Между тем эксперты полагают, что это была первая в мире схватка с мировым терроризмом. О войне в Афганистане и ключевых спецоперациях советских войск повествует документальный цикл «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом», который можно посмотреть на сайте телеканала «Звезда», а также в нашем приложении СМАРТ ТВ.