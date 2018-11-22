У берегов Крыма затонула баржа с зерном
Пострадавших и разлива топлива нет.
Фото: Sergey Kovalev, Russian Look, Globallookpress
В Керчь-Еникальском проливе затонула баржа, перевозившая 3,3 тонны зерна, сообщает ГУ МЧС по Крыму. Пострадавших и разлива топлива нет.
Как сообщают спасатели, баржа затонула в 600 метрах от берега на глубине десяти метров, севернее мыса Борзовка. Что стало причиной ЧП, пока не известно.
Баржа приписана к порту Ростов-на-Дону. Заниматься ее подъемом будет судоходная компания «Аракс», ей же принадлежит и буксир, тянувший баржу.