Адвокат подозреваемых в изнасиловании уфимских экс-полицейских рассказал об их алиби

Правозащитник бывших сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании своей коллеги-дознавателя, заявил о наличии у его подзащитных алиби.

Адвокат, представляющий их интересы, сообщил, что в указанное потерпевшей время подозреваемые не могли быть на рабочем месте. По его словам, бывшие начальник ОМВД РФ по Уфимскому району Матвеев и начальник ОМВД РФ по Кармаскалинскому району Галиев ушли из отделения полиции в 22:10 и 22:00 соответственно, в то время как потерпевшая давала показания о действиях, совершенных с ней, начавшихся в 22:40 и закончившихся после полуночи.

Адвокат отметил, что в это время подозреваемых на месте совершения преступления не было. Правозащитник утверждает, что это подтверждается показаниями свидетелей, телефонными звонками и записями с видеокамер, на которых Матвеев въезжает в свой двор, а Галиев посещает кафе. Сторона защиты намерена настаивать на освобождении экс-полицейских из-под стражи. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девушки-дознавателя ее коллегами. Инцидент произошел в ночь на 30 октября 2018 года. После проведения обысков Кировский районный суд Уфы арестовал фигурантов и определил им меру пресечения в виде содержания в СИЗО.