Адвокат рэпера Хаски опровергла факт возбуждения против него уголовного дела

Наталья Жданович, адвокат Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним - Хаски) опровергла возбуждение против него уголовного дела. По ее словам, собранных материалов для этого недостаточно, сообщает телеканал «360».

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Хаски вменяют ч. 1 ст. 167 УК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

Рэпера обвиняют в том, что он после отмены концерта в краснодарском клубе забрался на чужой автомобиль и начал читать рэп для своих фанатов. Хозяйка машины заявила, что рэпер повредил остекление и помял крышу.

По факту сотрудники полиции поставили три протокола - за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, и за отказ пройти медицинское освидетельствование.