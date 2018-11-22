Ученые обнаружили следы цивилизации, уничтоженной из космоса

Группа ученых из США обнаружила следы уничтоженной древней цивилизации. Это произошло на территории современной Иордании. По версии исследователей, 3700 лет назад произошла глобальная космическая катастрофа, а именно взрыв огромного метеорита. Результаты научных изысканий публикует Science News.

Версию о существовании древней цивилизации к северу от Мертвого моря решили проверить на месте и провели масштабные исследования. Благодаря современным методам радиоуглеродного анализа удалось установить, что горные породы вблизи города Телль-эль-Хаммам мгновенно кристаллизовались, что указывает на сверхвысокую температуру.

Ученые также нашли остатки древних домовых фундаментов. После их детального исследования удалось установить, что постройки, в которых могли находиться люди, были снесены мгновенно. Это отчасти подтверждает версию ученых о бомбе галактического масштаба.

Анализируя характер разрушений, археологи пришли к выводу, что до взрыва древняя цивилизация успешно развивалась на протяжении тысячелетий. Взрыв предполагаемого метеорита мгновенно уничтожил не менее пяти городов и сотни поселений. В них могло проживать до 50 тысяч человек.