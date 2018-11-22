Магадан накрыл снежный циклон

Мощный снежный циклон обрушился на Магадан - он пришел с Охотского моря. Город и область накрыл буран. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. В регионе объявлена лавинная опасность.

Машины вязнут в снегу. На трассах выставлены дополнительные посты и пункты обогрева. А дорога, которая идет вдоль моря, открыта только для высокопроходимого транспорта. Власти отменили занятия в младшей школе. Родителям рекомендовали не отпускать детей на улицу без присмотра. Сложная ситуация и в аэропорту: службы аэроузла с трудом успевают очищать взлетно-посадочную полосу. А на территории одного из предприятий от снежных завалов избавляются просто: в качестве снегоуборщика используется погрузчик, в роли ковша - контейнер.