В Сети запустили флешмоб в поддержку школьника из Барнаула, страдающего от нападок одноклассников

Жители России запустили в Интернете флешмоб в поддержку барнаульского школьника, которого унижали одноклассники.

В акции приняли участие в том числе и знаменитости, среди которых бывшая участница группы «Тату» Лена Катина, актер Алексей Морозов, музыканты Арсений Бородин, Паша Руденко и другие.

Пользователи выкладывают видео поддержки мальчика, сопровождая их тегами #япротивнасилия и #ильямыстобой.

Инцидент с 14-летним Ильей Меньшиковым произошел в одной из барнаульских школ. Подросток оказался жертвой постоянных нападок с применением физической силы со стороны одноклассников. Об этом стало известно от его матери Ульяны, написавшей в Facebook, что ее сын постоянно приходит домой побитый, в грязной рваной одежде, со следами от ударов на лице. Руководство школы предпочло не вмешиваться в ситуацию, заявив, что Илья виноват во всем сам, «слишком остро» реагируя на «безобидные тычки и пинки». После огласки в Сети проблема взаимоотношений школьников получила широкий общественный резонанс.