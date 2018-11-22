Названы причины экстренной госпитализации Валдиса Пельша

Помощница российского телеведущего Валдиса Пельша опровергла информацию о его плохом самочувствии. Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Пельш доставлен в больницу с жалобами на боли в сердце.

Как оказалось, артист проходит плановое обследование, вызванное производственной необходимостью.

«У нас стартует новый документальный проект Валдиса "Автопробег по Антарктиде". Сегодня все члены экипажа проходят плановое медицинское обследование. Проект будет достаточно тяжелым в физическом плане, и поэтому его участники должны быть абсолютно здоровы. Ни о какой экстренно госпитализации речи не идет», - заверила в телефонном интервью «Звезде» Екатерина, помощница Валдиса Пельша.

Валдис Пельш родился 5 июня 1967 года. Наибольшую известность приобрел как телеведущий таких популярных программ, как «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш».