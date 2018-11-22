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Главе калининградского роддома, из-за которой скончался младенец, изменили меру пресечения

Дмитрий Семенов
13:21 22.11.2018
По решению суда Елену Белую отпустили из-под стражи под домашний арест.
Главе калининградского роддома, из-за которой скончался младенец, изменили меру пресечения
Фото: Александр Подгорчук, klops.ru

Суд Калининграда изменил меру пресечения главе калининградского роддома № 4 Елене Белой, которую обвиняют в смерти младенца, на домашний арест.

События развивались следующим образом. Шестого ноября в роддом была доставлена женщина, родившая мальчика. Новорожденному для поддержания работы легких был необходим дорогостоящий препарат. Как предполагает следствие, подозреваемая отказалась выдавать лекарство, от чего новорожденный умер. По версии следствия, врач, пытаясь уйти от ответственности, дала указание внести в историю родов заведомо ложную информацию, согласно которой младенец скончался в утробе матери.

Происшествием заинтересовалось Следственное управление СК. Шестнадцатого ноября женщину арестовали. Однако затем было удовлетворено апелляционное представление прокуратуры о переводе подозреваемой под домашний арест.

В Национальной медицинской палате отметили, что поддержат обвинение, если будет подтверждено, что врач подделала историю болезни, пока же там считают меру пресечения чрезмерной.

Известно также, что роженица поступила в роддом необследованной, роды наступили на 23-24-й неделе, масса плода была крайне низкой - всего 700 граммов. Первые две беременности роженицы заканчивались самопроизвольными выкидышами.  

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