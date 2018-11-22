Телеведущий перенес сердечный приступ в прямом эфире, анализируя футбольный матч

В Турции у телеведущего случился сердечный приступ. В видеоролике, снятом во время эфира, видно, как он сначала оседает на стол, а после падает без сознания на пол.

Ведущий Сукру Ойтан анализировал ход футбольного матча между двумя местными клубами. В один момент он резко замолчал, после чего наклонил голову к столу. Коллега Ойтана растерялся, не зная, как правильно себя вести. Когда ведущий упал на пол, он бросился на помощь. Видео опубликовал The Sun.

Мужчину срочно доставили в лечебное учреждение. За десять дней до случившегося врачи установили ему кардиостимулятор. Сейчас Ойтан находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.