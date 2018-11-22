Названа самая частая причина поломки смартфонов

Аналитики компании SquareTrade выяснили наиболее частую причину поломки смартфонов у американских пользователей.

Как показала практика, в год ломали свои гаджеты 66% пользователей. Чаще всего разбивали экраны (29%). За год от подобной поломки выходили из строя 50 миллионов смартфонов. Ремонт таких гаджетов обходится в 3,4 миллиарда долларов. В основном пользователи роняли телефоны на землю, в воду или в унитаз.

На втором месте - царапины на экране (27%), поломка батареи (22%), побитые грани корпуса и неисправность сенсорного управления (16%).

Интересный факт: зачастую владельцы гаджетов то ли стесняются спросить, сколько стоит ремонт, то ли не стремятся узнать сумму. И либо продолжают пользоваться поломанными телефонами, либо покупают новые.