Захарова заявила о полном праве пограничников России проверять суда в Азовском море

В МИД РФ сделали заявление о взаимодействии с Евросоюзом по вопросу Азовского моря. Россия надеется на «прозрачность и ответственность действий ЕС».

Так официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала высказывания главы европейской дипломатии Федерики Могерини, пообещавшей принять «меры» из-за проверок Россией судов, проходящих через Керченский пролив.

«Согласно договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива российские пограничники вправе осматривать в Азовском море суда», - заявила Захарова.

При этом представитель МИД отметила, что российские пограничники проверяют в том числе и свои национальные суда, а действия Украины не принимаются Евросоюзом, так и не сформировавшим свою позицию по вопросу задержания российского судна «Норд», во внимание.

Азовское море стало камнем преткновения России и Украины именно после этого. Инцидент произошел фактически в нарушение прав россиян, в Москве назвали действия Киева «морским терроризмом». В ответ Россия усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с нормами международного права, после чего украинцы обвинили россиян в необоснованно жесткой политике задержания и досмотра судов. Россия же заявила о полной правомерности и правомочности в принятии «мер для защиты российских мореплавателей».