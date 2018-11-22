В Саларьево строительная конструкция упала на группу рабочих

Сотрудники экстренных служб региона прибыли на место ЧП в районе Саларьево, где, по предварительным данным, строительная конструкция обвалилась на группу рабочих. Несколько из них пострадали. ЧП случилось в проектируемом проезде 907.

«По уточненным данным, обрушение произошло в деревне Саларьево поселения Московский на стройплощадке торгового комплекса "Саларис"», — сказал представитель экстренных служб города.

В настоящее время на месте происшествия работают медики, прибыл медицинский вертолет. Состояние пострадавших уточняется.