В Саларьево строительная конструкция упала на группу рабочих
По предварительным данным, ЧП произошло на строительстве торогового центра
Фото: РИА Новости
Сотрудники экстренных служб региона прибыли на место ЧП в районе Саларьево, где, по предварительным данным, строительная конструкция обвалилась на группу рабочих. Несколько из них пострадали. ЧП случилось в проектируемом проезде 907.
«По уточненным данным, обрушение произошло в деревне Саларьево поселения Московский на стройплощадке торгового комплекса "Саларис"», — сказал представитель экстренных служб города.
В настоящее время на месте происшествия работают медики, прибыл медицинский вертолет. Состояние пострадавших уточняется.