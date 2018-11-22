Сотрудники СК РФ и ФСБ проводят обыски в здании Пенсионного фонда в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники Следственного комитета и УФСБ России нагрянули с обысками в местное отделение Пенсионного фонда России. В рабочих кабинетах и квартирах некоторых сотрудников и руководителей отделения были проведены обыски. Как сообщает Следственный комитет РФ, ранее в отношении должностных лиц фонда поступила информация о превышении ими своих должностных полномочий.

По версии следствия, в прошлом году ОПФР провел электронный аукцион на приобретение двух нежилых зданий общей площадью почти две тысячи квадратных метров. Административные помещения планировалось передать для нужд Управления фонда в Ленинском районе краевого центра.

Начальная цена контракта составляла более 130 миллионов рублей. После проведения торгов специальной экспертизой было установлено, что реальная стоимость лотов в 2,5 раза меньше заявленной и составляет всего 54 миллиона рублей. Таким образом, в карманах нечистых на руку сотрудников ПФР осело более 70 миллионов.

Документы, подтверждающие факт преступной деятельности, обнаружены в ходе обысков. Помимо этого, оперативники изъяли большое количество информации на электронных носителях, банковские карты и крупные суммы наличных.