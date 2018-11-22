Глава Федерации автовладельцев РФ назвал главную цель инициативы ГИБДД об уравнивании лекарств и алкоголя

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал «Звезде» инициативу уравнивания отдельных типов лекарственных средств и алкоголя в контексте вождения в нетрезвом виде. По его словам, идея правильная, но требует должного оформления.

Канаев рассказал, что список таких препаратов, скорее всего, уже существует в правоохранительных органах, но не донесен до общественности. При этом он отметил, что многие люди «и так все знают, потому что на многих лекарствах сразу написано, что употребление невозможно при управлении автомобилем».

Глава федерации подчеркнул, что вводить инициативу нужно, так как «во всех цивилизованных странах реестры препаратов есть». При этом главное - чтобы список препаратов не стал очередной инструкцией, до которой доберется не каждый автомобилист, а был максимально распространен среди населения.

Напомним, ранее сообщалось об инициативе ГИБДД приравнять ряд лекарственных препаратов к алкоголю. Речь идет об эффекте от их употребления, схожем с алкогольным или наркотическим опьянением. Список запрещенных для водителей препаратов планируется составить с помощью Министерства здравоохранения России.