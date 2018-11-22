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Российских медиков, спасавших болельщиков ЦСКА в римском метро, наградили

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:55 22.11.2018
Двадцать третьего октября в подземке Рима вышел из строя эскалатор. При обрушении пострадали 16 наших соотечественников.
Российских медиков, спасавших болельщиков ЦСКА в римском метро, наградили

В Госдуме наградили медиков, которые оказали помощь российским болельщикам, пострадавшим в римском метро. Почетные грамоты им вручил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. В беседе со «Звездой» он напомнил об инциденте в римском метро и особенно отметил, что все обвинения в неподобающем поведении в адрес наших болельщиков не соответствуют действительности.

«Наградили болельщиков ЦСКА, которые оказали первую помощь. К сожалению, в тот день экстренные службы приехали не сразу», - рассказал Дегтярев.

Он отметил, что наши болельщики - одни из самых дисциплинированных, воспитанных и образованных людей и ЧМ-2018 только укрепил этот образ в обществе. Ни одного инцидента за месяц проведения мундиаля с российскими фанатами не произошло.

Один из награжденных - Дмитрий Павлов, травматолог-ортопед, работающий в  5-м филиале Главного военного госпиталя им. Бурденко. Он из семьи военных и давний болельщик ЦСКА.

Двадцать третьего октября в Риме во время поездки на матч эскалатор, на котором спускались болельщики ЦСКА, сорвался. Дмитрий Павлов по счастливой случайности тогда не пострадал.

«Крики, много крови, много травм, потерянный взгляд у людей», - описал он ситуацию.

Шестнадцать болельщиков тогда получили серьезные травмы: колотые и резаные раны, переломы, вывихи.

«Мы начали оценивать состояние пострадавших. Сделали из подручных средств жгуты. Длительное время справлялись самостоятельно: скорой не было. Минут 30-40. По нашим, российским меркам, это очень долго», - рассказал Дмитрий.

Когда, наконец, парамедики прибыли на место, то, по словам наших сограждан, были шокированы этой картиной. Мало того, судя по всему, итальянцы не были готовы ни к  такому развитию событий, ни в принципе к оказанию помощи в экстренной ситуации.

«Они пришли с одними носилками и, не оценив состояния, начали носить тех, чьи травмы не представляли серьезной угрозы», - посетовал Дмитрий.

Поэтому нашим медикам пришлось включиться в процесс - начать «сортировать» пострадавших по степени тяжести травм.

«Вернувшись оттуда, я понимаю, что наша медицина на очень высоком уровне», - оценил он.

Свои награды получили трое медиков-болельщиков. Напомним, инцидент произошел перед матчем Лиги чемпионов «Рома» - ЦСКА. Эскалатор сорвался и набрал огромную скорость. Пострадали 30 человек, в том числе 16 россиян. Один из наших соотечественников до сих пор остается в Италии на лечении.

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