Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии до 2021 года

Заморозка накопительной части пенсии продлится до 2021 года. Соответствующий правительственный закон приняли депутаты Государственной думы.

Теперь Пенсионный фонд будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они будут полностью направлены на финансирование страховой пенсии, сообщает РИА Новости.

Нововведение коснется только тех граждан, которые моложе 1967 года рождения и добровольно подавали заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии, отметил глава думского комитета Ярослав Нилов.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты работающих граждан направляются на выплату нынешним пенсионерам. До этого россияне могли распоряжаться ими самостоятельно. Деньги можно было направить на формирование собственной пенсии или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

Это уже не первое продление заморозки пенсионных накоплений. В прошлом году ее продлевали до 2020 года.