МИД РФ выразил сожаление о «грязной кампании» вокруг выборов главы Интерпола

МИД РФ выразил сожаление, что с подачи США вокруг выборов главы Интерпола была развязана грязная кампания. Такое вмешательство недопустимо, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Накануне выборов главы Интерпола группа сенаторов от обеих палат США обратилась к Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генассамблеи Интерпола и не дать быть избранным на пост главы организации россиянину Александру Прокопчуку. Текст письма опубликовала на своем сайте сенатор-демократ Джен Шахин.

Основным доводом сенаторов было то, что Москва злоупотребляет Интерполом для преследования своих политических противников, а также журналистов и диссидентов.

В результате главой Интерпола стал гражданин Южной Кореи Ким Чон Ян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никаких оснований не соглашаться с итогами выборов главы Интерпола.

«Выборы есть выборы. На выборах победил кандидат из Южной Кореи. Сожалеем, что не наш кандидат, но нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов», - сказал он.

Песков добавил, что выборы главы Интерпола «проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы».