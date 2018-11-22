Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу

Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12. Испытания прошли успешно, сообщает издание The National Interest.

Как показывают военные, новая бомба сможет заменить сразу несколько типов боеприпасов, позволяя наносить удары с проникновением в землю и над поверхностью с различной мощностью, а также разрушать подземные бункеры.

Кроме того, В61-12 получила новое хвостовое оперение, которое в совокупности с использованием инерциальных навигационных систем повысило точность удара.

«Сейчас B-2 оснащается B61-7 (мощностью 10-360 килотонн), B61-11 (400 килотонн, для наземных ударов) и B83-1 (используется для разрушения подземных бункеров). B61-12 охватывает все эти миссии с меньшим количеством радиоактивных осадков», - отметил директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Вооружение самолетов В2 новым типом оружия - один из этапов его модернизации, ведь бомбардировщик был выпущен еще в 1980-е годы.