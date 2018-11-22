В Китае автомобиль въехал в группу школьников

В Китае автомобиль врезался в группу школьников. Пятеро детей от полученных травм погибли на месте, 18 бригады неотложной помощи доставили в больницу. Трагедия произошла в городе Хулудао на северо-востоке страны, сообщает Центральное телевидение Китая.

На кадрах уличной камеры наблюдения, которые размещены в Twitter, видно, как группа детей в сопровождении педагогов пытается перейти оживленную магистраль. Водители притормаживают, чтобы пропустить пешеходов.

Один из автомобилистов не успевает среагировать и сбивает школьников. Полиция уже задержала его. Проводятся следственные действия.