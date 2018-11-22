Менеджер Хаски прокомментировал задержание рэпера

Менеджер российского рэп-исполнителя Хаски Андрей Орехов прокомментировал «Звезде» новости о задержании и отмене концертов подопечного артиста. По его словам, для начала необходимо разобраться с юридической стороной вопроса.

«Мы ждем дату и время суда. Он покажет, что будет. Особо никакой информации на данный момент нет», - заявил Орехов.

На вопрос о том, продолжится ли в дальнейшем концертный тур рэпера, менеджер заявил, что в случае его задержания на 15 суток это вряд ли произойдет.

Ранее концерт Хаски в Волгограде был отменен по неизвестным причинам, несмотря на то что было продано около тысячи билетов. Однако перед этим социальные сети заполнились сообщениями о задержании исполнителя в Краснодаре после его выступления на крыше автомобиля перед клубом, также отменившим его концерт. Связаны или нет данные события, неизвестно.